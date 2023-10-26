На Сумщині в результаті удару рф загинув 16-річний хлопець
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. 16-річний хлопець загинув унаслідок обстрілу села Пожня на Сумщині. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.
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За даними міністра, близько 13:00 ворожа артилерія накрила хлопця прямісінько на ґанку власного будинку.
"Знищені приватні будинки місцевих мешканців. Це черговий напад на цивільних. І за це росія обовʼязково понесе відповідальність", - додав Клименко.
Додамо
"... розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими УСБУ в Сумській області.
Нагадаємо
Російські війська за минулу добу 15 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей.