На Сумщине в результате удара рф погиб 16-летний парень
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. 16-летний парень погиб в результате обстрела села Пожня на Сумщине. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.
Детали
По данным министра, около 13:00 вражеская артиллерия накрыла парня прямо на крыльце собственного дома.
"Уничтожены частные дома местных жителей. Это очередное нападение на гражданских. И за это россия обязательно понесет ответственность", - добавил Клименко.
Добавим
"... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями УСБУ в Сумской области.
Напомним
Российские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли приграничье Черниговской и Сумской областей.