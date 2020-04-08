На Сумщині перша людина одужала від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Сумській області зафіксовано перше одужання від COVID-19 - вилікувалась жінка, яка повернулась із Чехії. Про це УНН повідомляє із посиланням на "Коронавірус_Суми_інфо" в Telegram.
"Інфікована жінка, яка повернулася з Праги в Суми, повністю одужала від COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що у людей, з якими вона контактувала, коронавірус не підтвердився.
Нагадаємо, станом на ранок, у Сумській області зафіксовано всього 56 випадків COVID-19.
Як повідомлялося в УНН, на Житомирщині вже 27 підтверджених випадків COVID-19.
Додамо, що в Україні зафіксовано 1668 випадків COVID-19, 52 з них - летальні.