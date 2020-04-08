В Сумской области первый человек вылечился от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Сумской области зафиксировано первое выздоровления от COVID-19 - вылечилась женщина, которая вернулась из Чехии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Коронавирус_Суми_инфо" в Telegram.
"Инфицированная женщина, которая вернулась из Праги в Сумы, полностью оправилась от COVID-19", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что у людей, с которыми она контактировала, коронавирус не подтвердился.
Напомним, по состоянию на утро, в Сумской области зафиксировано всего 56 случаев COVID-19.
Как сообщалось в УНН, в Житомирской области уже 27 подтвержденных случаев COVID-19.
Добавим, что в Украине зафиксировано 1668 случаев COVID-19, 52 из них - летальные.