На Сумщині оголосили підозру трьом приятелям за напад на таксиста

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Троє пасажирів таксі, серед яких була молода жінка, з ножем напали на водія, намагаючись заволодіти його автомобілем. Поранений чоловік встиг по рації передати сигнал "тривога". Вже за кілька хвилин йому на допомогу прибули колеги-таксисти. Вони затримали зловмисників і передали їх до поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.