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На Сумщині оголосили підозру трьом приятелям за напад на таксиста

На Сумщині оголосили підозру трьом приятелям за напад на таксиста

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Троє пасажирів таксі, серед яких була молода жінка, з ножем напали на водія, намагаючись заволодіти його автомобілем. Поранений чоловік встиг по рації передати сигнал "тривога". Вже за кілька хвилин йому на допомогу прибули колеги-таксисти. Вони затримали зловмисників і передали їх до поліції. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.

Подія сталася у Шостці 28 листопада ввечері. Зловмисники викликали таксі і попросили водія відвезти їх до селища Вороніж Шосткинського району.

Вже за містом один з пасажирів, який знаходився на задньому сидінні, завдав водію удару ножем. Цілив у шию, а зачепив вухо.

Швидко зорієнтувавшись, водій схопився за лезо голою рукою, і таким чином попередив наступні удари. Поки тривала боротьба з нападниками, він встиг по рації подати диспетчеру сигнал "тривога".

Зловмисники пересадили таксиста на заднє сидіння, і один з них сам сів за кермо, аби якнайшвидше втекти з місця події. Проте зрушити машину з місця йому не вдалося. До того ж, колеги пораненого водія, що з’їхались на тривожний сигнал, затримали та доправили до відділу поліції всю компанію. Виявилось, що всі троє – місцеві, і на момент затримання перебували в стані сильного алкогольного сп’яніння.

"Жінці 23 роки. Її приятелям - 35 і 28 років. Обидва раніше судимі. Найстарший, до речі, мав судимість саме за незаконне заволодіння транспортним засобом, і відбував реальний строк покарання в місцях позбавлення волі. Ідея заволодіти автомобілем таксі прийшла саме йому, - розповідає Сергій Забозлаєв, начальник Шосткинського відділу поліції, - Готуючись до злочину, за свідченнями його товаришів, він наточив звичайного кухонного ножа і наказав жінці викликати таксі. Планували покататися і забрати гроші таксиста".

Наразі затримані знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Відносно них відкрито кримінальне провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст. 187 (розбій) та ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом). За скоєне їм загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Сумщині затримали підозрюваного у вбивстві ріелтора.

Українські Національні Новини

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