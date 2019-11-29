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В Сумской области объявили подозрение трем приятелям за совершение нападения на таксиста

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Трое пассажиров такси, среди которых была молодая женщина, с ножом напали на водителя, пытаясь завладеть его автомобилем. Раненый мужчина успел по рации передать сигнал "тревога". Уже через несколько минут ему на помощь прибыли коллеги-таксисты. Они задержали злоумышленников и передали их в полицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.

Происшествие произошло в Шостке 28 ноября по вечерам. Злоумышленники вызвали такси и попросили водителя отвезти их в поселок Воронеж Шосткинского района.

Уже за городом один из пассажиров, который находился на заднем сиденье, нанес водителю удар ножом. Целил в шею, а задел ухо.

Быстро сориентировавшись, водитель схватился за лезвие голой рукой, и таким образом предупредил следующие удары. Пока продолжалась борьба с нападающими, он успел по рации подать диспетчеру сигнал "тревога".

Злоумышленники пересадили таксиста на заднее сиденье, и один из них сам сел за руль, чтобы как можно быстрее скрыться с места происшествия. Однако сдвинуть машину с места ему не удалось. К тому же, коллеги раненого водителя, съехались на тревожный сигнал, задержали и доставили в отдел полиции всю компанию. Оказалось, что все трое - местные, и на момент задержания находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Женщине 23 года. Ее друзьям - 35 и 28 лет. Оба ранее судимы. Самый, кстати, имел судимость именно за незаконное завладение транспортным средством, и отбывал реальный срок наказания в местах лишения свободы. Идея завладеть автомобилем такси пришла именно ему, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции, - Готовясь к преступлению, по свидетельству его товарищей, он обострил обычного кухонного ножа и приказал женщине вызвать такси. Планировали покататься и забрать деньги таксиста ".

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания. В отношении них открыто уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст. 187 (разбой) и ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством). За содеянное им грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Сумской области задержали подозреваемого в убийстве риэлтора.

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