На Сумщині чоловіки зняли прапор з могили Героя України – відкрито кримінальне провадження

Так, поліція встановила обох зловмисників. Ними виявились 31-річний сумчанин та його 22-річний племінник.

Восьмого грудня до поліції з заявою про вчинення наруги над могилою Олексія Братушки, що загинув під час Революції Гідності, звернувся його батько. За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 КК України та розпочали пошук зловмисників.

“Зокрема, були переглянуті записи камер відеоспостереження, встановлених на Алеї Слави. На відео видно, як двоє чоловіків знімають прапор з древком та забирають його з собою. Прикмети зловмисників були повідомлені особовому складу Сумського відділу поліції та нарядам патрульної поліції. Тож правоохоронці перевіряли всіх осіб, схожих за описами на підозрюваних, — говорить Павло Карабута, начальник Сумського відділу поліції. — Й такі заходи дали свій позитивний результат”.

Поліція встановила особи зловмисників, і сьогодні вони дають пояснення слідчим. Затримані — дядько та племінник, обидва жителі обласного центру. Старшому 31 рік, молодшому — 22. Раніше в поле зору правоохоронців не потрапляли.

Свій вчинок пояснюють тим, що перебували в станів алкогольного сп‘яніння. Навіщо зняли прапор — чітко пояснити не можуть. Сам прапор був вилучений під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання одного з них.

Наразі слідчі вирішують питання про оголошення зловмисникам підозри у скоєнні злочину та готують клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу.

За скоєне їм може загрожувати від 4 до 7 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Київській області за фактом знесення пам’ятника учасникам Антитерористичної операції на Донбасі відкрито кримінальне провадження.