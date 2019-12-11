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В Сумской области мужчины сняли флаг с могилы Героя Украины - открыто уголовное производство

В Сумской области мужчины сняли флаг с могилы Героя Украины - открыто уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 13195 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. На Сумщине в областном центре неизвестные сняли флаг с могилы Алексея Братушки, похороненного на Аллее Славы. По данному факту открыто уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

Так, полиция установила обоих злоумышленников. Ими оказались 31-летний сумчанин и его 22-летний племянник.

Восьмого декабря в полицию с заявлением о совершении надругательства над могилой Алексея Братушки, погибшего во время Революции Достоинства обратился его отец. По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 297 УК Украины и начали поиск злоумышленников.

“В частности, были пересмотрены записи камер видеонаблюдения, установленных на Аллее Славы. На видео видно, как двое мужчин снимают флаг с древком и забирают его с собой. Приметы злоумышленников были уведомлены личному составу Сумского отдела полиции и нарядам патрульной полиции. Поэтому правоохранители проверяли все лица, похожие по описанию на подозреваемых, — говорит Павел Карабута, начальник Сумского отдела полиции. — И такие мероприятия дали свой положительный результат”.

Полиция установила личности злоумышленников, и сегодня они дают объяснения следователям. Задержанные — дядя и племянник, оба жители областного центра. Старшему 31 год, младшему — 22. Ранее в поле зрения правоохранителей не попадали.

Свой поступок объясняют тем, что находились в состоянии алкогольного опьянения. Зачем сняли флаг — четко объяснить не могут. Сам флаг был удален во время санкционированного обыска по месту жительства одного из них.

Сейчас следователи решают вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения в совершении преступления и готовят ходатайство в суд об избрании им меры пресечения.

За содеянное им может грозить от 4 до 7 лет заключения.

Напомним, в Киевской области по факту сноса памятника участникам Антитеррористической операции на Донбассе открыто уголовное производство.

Украинские Национальные Новости

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