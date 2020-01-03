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На Сумщині 20-річний хлопець отримав довічне позбавлення волі за подвійне вбивство

На Сумщині 20-річний хлопець отримав довічне позбавлення волі за подвійне вбивство

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. На Сумщині 20-річного хлопця засудили до довічного ув’язнення за вбивство знайомого та його матері. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Сумської області.

“Прокуратурою Сумської області підтримано публічне обвинувачення стосовно 20-річного юнака, який позбавив життя двох осіб — 36-річну жінку та її 17-річного сина. За вироком суду від 2 січня 2020 року обвинуваченого визнано винним у інкримінованому злочині (ч. 1, п.п. 9 та 13 ч. 2 ст. 115 КК України) та засуджено до довічного позбавлення волі”, — сказано у повідомленні.

Так, що 26 жовтня 2017 року близько 6 години ранку житель села Гай-Мошенка Охтирського району підійшов до власного помешкання, в якому перебували його дружина та син. Господар будинку, достовірно знаючи, що його родина вдома, довгий час стукав у двері, однак ніхто не озивався. Коли чоловік розбив вікно і зайшов у будинок, то на порозі побачив закривавлене тіло власної дружини без ознак життя. Прибувши за викликом, слідчо-оперативна група в іншій кімнаті виявила ще й тіло хлопця.

Правоохоронцям вдалось встановити, а згодом і затримати юнака, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві жінки та хлопця. Ним виявився на той час 18-річний одногрупник загиблого, який проживав на сусідній вулиці. Напередодні ввечері він прийшов у гості до товариша, вони розпивали спиртні напої. Між юнаками виникла сварка, а згодом і бійка, під час якої гість зарізав хлопця. Коли в кімнату зайшла мати, вона також отримала ножове поранення несумісне з життям.

На вирок суду юнак чекав у СІЗО.

Нагадаємо, у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області під час конфлікту троє чоловіків побили двох знайомих до смерті, завдавши їм несумісні з життям травми. 

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