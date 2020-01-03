В Сумской области 20-летний парень получил пожизненное лишение свободы за двойное убийство

"Прокуратурой Сумской области поддержано публичное обвинение в отношении 20-летнего юноши, который лишил жизни двух человек - 36-летнюю женщину и ее 17-летнего сына. По приговору суда от 2 января 2020 года обвиняемый признан виновным в инкриминируемом преступлении (ч. 1, п 9 и 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и приговорен к пожизненному лишению свободы", - сказано в сообщении.

Так, что 26 октября 2017 года около 6:00 утра житель села Гай-Мошенка Ахтырского района подошел к собственному дому, в котором находились его жена и сын. Хозяин дома, зная, что его семья дома, долгое время стучал в дверь, но никто не отзывал. Когда мужчина разбил окно и вошел в дом, то на пороге увидел окровавленное тело своей жены без признаков жизни. Прибыв по вызову, следственно-оперативная группа в другой комнате обнаружила еще и тело парня.

Правоохранителям удалось установить, а затем и задержать молодого человека, который обоснованно подозревается в убийстве женщины и парня. Им оказался к тому времени 18-летний одногруппник погибшего, который проживал на соседней улице. Накануне вечером он пришел в гости к товарищу, они распивали спиртные напитки. Между юношами возникла ссора, а затем и драка, во время которой гость зарезал парня. Когда в комнату зашла мать, она также получила ножевое ранение несовместимое с жизнью.

Приговор юноша ждал в СИЗО.

Напомним, в городе Кривой Рог Днепропетровской области во время конфликта трое мужчин избили двух знакомых до смерти, нанеся им несовместимые с жизнью травмы.