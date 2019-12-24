У Кривому Розі затримали трьох чоловік за подвійне вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області під час конфлікту троє чоловіків побили двох знайомих до смерті, завдавши їм несумісні з життям травми. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Як встановили поліцейські, в ніч на 23 грудня у Довгинцівському районі міста Кривий Ріг компанія розпивала спиртні напої. Перебуваючи у стані сп’яніння, троє чоловіків з одного боку почали звинувачувати двох знайомих у крадіжці техніки та їжі. В результаті між ними виникла бійка, під час якої троє зловмисників завдали потерпілим численні удари руками та ногами в різні ділянки тіла. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловіки померли.
В ході оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили зловмисників - ними виявилися місцеві мешканці 26, 27 та 46-років. Їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання чоловіками запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох осіб). Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність - до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Донеччині чоловік монтировкою забив подружжя.