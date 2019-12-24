В Кривом Роге задержали трех мужчин за двойное убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В городе Кривой Рог Днепропетровской области во время конфликта трое мужчин избили двух знакомых до смерти, нанеся им несовместимые с жизнью травмы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Как установили полицейские, в ночь на 23 декабря в Долгинцевском районе города Кривой Рог компания распивала спиртные напитки. Находясь в состоянии опьянения, трое мужчин с одной стороны начали обвинять двух знакомых в краже техники и пищи. В результате между ними возникла драка, во время которой трое злоумышленников нанесли потерпевшим многочисленные удары руками и ногами в разные участки тела. От полученных телесных повреждений мужчины скончались.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили злоумышленников - ими оказались местные жители 26, 27 и 46-лет. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании мужчинами меры пресечения в виде содержания под стражей.
По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц). Злоумышленникам грозит уголовная ответственность - до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
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