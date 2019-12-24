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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 126008 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 131763 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 129640 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 155724 просмотра

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5 марта, 08:58 • 113157 просмотра

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В Кривом Роге задержали трех мужчин за двойное убийство

В Кривом Роге задержали трех мужчин за двойное убийство

Киев  •  УНН

 • 10581 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В городе Кривой Рог Днепропетровской области во время конфликта трое мужчин избили двух знакомых до смерти, нанеся им несовместимые с жизнью травмы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Как установили полицейские, в ночь на 23 декабря в Долгинцевском районе города Кривой Рог компания распивала спиртные напитки. Находясь в состоянии опьянения, трое мужчин с одной стороны начали обвинять двух знакомых в краже техники и пищи. В результате между ними возникла драка, во время которой трое злоумышленников нанесли потерпевшим многочисленные удары руками и ногами в разные участки тела. От полученных телесных повреждений мужчины скончались.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили злоумышленников - ими оказались местные жители 26, 27 и 46-лет. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании мужчинами меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц). Злоумышленникам грозит уголовная ответственность - до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Донецкой области мужчина монтировкой забил супругов.

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