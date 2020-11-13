На суді по MH17 сталася бійка між родичкою жертви і адвокатом Пулатова

"Під час короткочасної перерви в справі відбулося протистояння між його колегою Сабіною тен Дуссхате і найближчим родичем в туалеті", - пише видання.

Повідомляється, що сам ван Ейк в події звинуватив "підбурливий" тон представників прокуратури.

Також повідомляється, що адвокат не з'явилися в суді після події.

Як повідомляв УНН, 12 і 13 листопада в Нідерландах продовжився черговий раунд судових слухань у справі про катастрофу малазійського Boeing рейсу MH17 на Донбасі в липні 2014 року.

У середу звинувачення відповідало на запити сторони захисту Пулатова.

Минулого тижня адвокати Пулатова протягом трьох днів зачитували, зокрема, список свідків, яких вони хотіли б повторно допитати у цій справі. Вимоги стосуються практично всіх свідків, свідчення яких вказані в розслідуванні Спільної слідчої групи. Захист також хоче допитати трьох інших підозрюваних - Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського і Леоніда Харченка. Всього захист хоче повторно допитати кілька сотень людей.

Сторона захисту, зокрема, висловила бажання допитати у справі заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка і главу МВС Арсена Авакова.

Як повідомляв УНН, на минулому тижні в суді в Нідерландах показали відео з інтерв'ю, проведеного адвокатами підозрюваного в катастрофі малазійського Boeing рейсу MH17 Олега Пулатова.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року на сході України був збитий літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines рейсу MH17. У 2018 році, 24 травня, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейса MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації. У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних в причетності до катастрофи MH17: Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський, Леонід Харченко та Олег Пулатов.



Також нагадаємо, процес у справі MH17 в окружному суді Гааги розпочався 9 березня.