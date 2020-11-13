На суде по MH17 произошла потасовка между родственницей жертвы и адвокатом Пулатова

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Между адвокатом обвиняемого в деле о сбитии Boeing рейса MH17 на Донбассе в 2014 году Олега Пулатова, Сабиной тен Дуссхате, и родственником одной из жертв катастрофы, произошла потасовка. Об этом сообщил второй адвокат Пулатова, Будевейн ван Эйк, передает УНН со ссылкой на нидерландское издание Leeuwarder Courant.