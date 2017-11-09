На субсидії цього року запропонували додатково виділити майже 8 млрд грн

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Зміни до Державного бюджету на 2017 рік передбачають збільшення субвенцій для громадян на оплату послуг ЖКГ на 7,62 млрд грн - до 68,79 млрд грн. Про це голова комітету з питань бюджету, народний депутат Андрій Павелко написав в себе на сторінці в Facebook, передає УНН.

"На засіданні комітету розглянули найважливіший законопроект про внесення змін до Бюджету-2017. Ця ініціатива (№7258) передбачає збільшення загального обсягу субвенцій для громадян на оплату послуг ЖКГ на 7,62 млрд грн (до 68,79 млрд грн). Крім того, згідно з проектом, пропонується збільшити медичну субвенцію на 300 млн грн, які будуть спрямовані на своєчасну виплату заробітної плати медиків і лікування пацієнтів медичних установ", - повідомив А.Павелко.

Він також зазначив, що за підсумками розгляду законопроекту бюджетний комітет пропонує парламенту прийняти цей документ за основу і в цілому найближчим часом.

Нагадаємо, розрахунок з ТКЕ переведуть на "живі" гроші у межах субсидій за надані послуги.

 

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