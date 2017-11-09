На субсидии в этом году предложили дополнительно выделить почти 8 млрд грн

"На заседании комитета рассмотрели важнейший законопроект о внесении изменений в Бюджет-2017. Эта инициатива (№7258) предусматривает увеличение общего объема субвенций для граждан на оплату услуг ЖКХ на 7,62 млрд грн (до 68,79 млрд грн). Кроме того, согласно проекту, предлагается увеличить медицинскую субвенцию на 300 млн грн, которые будут направлены на своевременную выплату заработной платы медикам и лечение пациентов медицинских учреждений", - сообщил А.Павелко.

Он также отметил, что по итогам рассмотрения законопроекта бюджетный комитет предлагает парламенту принять этот документ за основу и в целом в ближайшее время.

Напомним, расчет с ТКЭ переведут на "живые" деньги в пределах субсидий за предоставленные услуги.