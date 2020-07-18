На столичному Шулявському мосту почали масштабне асфальтування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. На Шулявському шляхопроводі у Києві розпочалося масштабне асфальтування, також перекладають інженерні мережі. Про це написав мер Києва Віталій Кличко на своєму офіційному сайті, передає УНН.
“На Шулявському шляхопроводі розпочали масштабне асфальтування. Основні роботи дорожники здійснюють у вихідні, щоб створювати менше незручностей для мешканців столиці”, — зазначив Кличко.
Зазначається, що крім вкладання верхніх шарів асфальту на шляхопроводі, біля з’їздів з нього перекладають інженерні мережі, монтують нові опори освітлення, приводять до ладу підземний пішохідний перехід. Здійснять благоустрій прилеглої території.
Нагадаємо, як повідомляли в КМДА раніше, у столиці на з’їздах Шулявського шляхопроводу з 17 по 20 липня частково обмежили рух транспорту.