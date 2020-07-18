На столичному Шулявському мосту почали масштабне асфальтування

“На Шулявському шляхопроводі розпочали масштабне асфальтування. Основні роботи дорожники здійснюють у вихідні, щоб створювати менше незручностей для мешканців столиці”, — зазначив Кличко.

Зазначається, що крім вкладання верхніх шарів асфальту на шляхопроводі, біля з’їздів з нього перекладають інженерні мережі, монтують нові опори освітлення, приводять до ладу підземний пішохідний перехід. Здійснять благоустрій прилеглої території.

Нагадаємо, як повідомляли в КМДА раніше, у столиці на з’їздах Шулявського шляхопроводу з 17 по 20 липня частково обмежили рух транспорту.