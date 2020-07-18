На столичном Шулявском мосту начали масштабное асфальтирование
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. На Шулявском путепроводе в Киеве началось масштабное асфальтирование, также занимаются переукладкой инженерных сетей. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своем официальном сайте, передает УНН.
"На Шулявском путепроводе начали масштабное асфальтирование. Основные работы дорожники осуществляют в выходные, чтобы создавать меньше неудобств для жителей столицы", - отметил Кличко.
Отмечается, что кроме укладки верхних слоев асфальта на путепроводе, у съездов с него занимаются переукладкой инженерных сетей, монтируют новые опоры освещения, приводят в порядок подземный пешеходный переход. Осуществят благоустройство прилегающей территории.
Напомним, как сообщали в КГГА ранее, в столице на съездах Шулявского путепровода с 17 по 20 июля частично ограничили движение транспорта.