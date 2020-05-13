На столичному Подолі сталася стрілянина, є поранений

"Внаслідок інциденту на вулиці Мостицькій отримав вогнепальне поранення чоловік. Постраждалий знаходиться у лікарні. Встановлюються обставини події", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що від лікарів надійшло повідомлення про те, що на стоянці біля храму на вулиці Мостицькій внаслідок конфлікту отримав вогнепальне поранення чоловік. Його госпіталізували до лікарняного закладу для надання медичної допомоги.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Подільського управління поліції, яка встановлює всі обставини інциденту.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15; ч. 1 ст. 115 (Закінчений замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють особу, причетну до скоєння злочину.

Раніше в УНН повідомлялося, що поліцейські затримали киянина, який влаштував стрілянину на Черкащині.