На столичном Подоле произошла стрельба, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы на Подоле в Киеве, в результате которой получил огнестрельное ранение мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"В результате инцидента на улице Мостицкой получил огнестрельное ранение мужчина. Пострадавший находится в больнице. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Правоохранители отмечают, что от врачей поступило сообщение о том, что на стоянке возле храма на улице Мостицкой в результате конфликта получил огнестрельное ранение мужчина. Его госпитализировали в больничное учреждение для оказания медицинской помощи.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Подольского управления полиции, которая устанавливает все обстоятельства инцидента.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15; ч. 1 ст. 115 (Оконченное покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают лицо, причастное к совершению преступления.
Ранее в УНН сообщалось, что полицейские задержали киевлянина, который устроил стрельбу в Черкасской области.