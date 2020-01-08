На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Національний банк України на 8 січня 2020 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на 8 січня встановив такі ціни на банківські метали:
Золото — 1174.025342 грн;
Срібло — 13.752482 грн;
Платина — 747.083683 грн;
Паладій — 1501.414466 грн.
У порівнянні з 7 січня курс всіх вказаних металів зріс. Ріст золота, зокрема, пов'язаний із загостренням ситуації на Близькому Сході.