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На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Національний банк України на 8 січня 2020 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.

Національний банк України станом на 8 січня встановив такі ціни на банківські метали:

Золото — 1174.025342 грн;

Срібло — 13.752482 грн;

Платина — 747.083683 грн;

Паладій — 1501.414466 грн.

У порівнянні з 7 січня курс всіх вказаних металів зріс. Ріст золота, зокрема, пов'язаний із загостренням ситуації на Близькому Сході.

Українські Національні Новини

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