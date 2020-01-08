На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Национальный банк Украины на 8 января 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 8 января установил такие цены на банковские металлы:
Золото — 1174.025342 грн;
Серебро — 13.752482 грн;
Платина — 747.083683 грн;
Палладий — 1501.414466 грн.
По сравнению с 7 января курс всех указанных металлов вырос. Рост золота, в частности, связан с обострением ситуации на Ближнем Востоке.