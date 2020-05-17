На сьогодні встановлено ціну на банківські метали
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Національний банк України на 17 травня 2020 року встановив офіційний курс банківських металів, повідомляє УНН із посиланням на сайт НБУ.
Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:
Золото — 1 471.2148 грн;
Срібло — 13.3059 грн;
Платина — 656.3806 грн;
Паладій — 1 557.8909 грн.
У порівнянні з 16 травня курс всіх металів не змінився.
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