На сьогодні встановлено ціну на банківські метали

Національний банк України станом на ранок встановив такі ціни на банківські метали за грам:

Золото — 1 471.2148 грн;

Срібло — 13.3059 грн;

Платина — 656.3806 грн;

Паладій — 1 557.8909 грн.

У порівнянні з 16 травня курс всіх металів не змінився.

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