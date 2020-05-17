На сегодня установлена цена на банковские металлы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Национальный банк Украины на 17 мая 2020 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото — 1 471.2148 грн;
Серебро — 13.3059 грн;
Платина — 656.3806 грн;
Палладий — 1 557.8909 грн.
По сравнению с 16 мая курс всех металлов не изменился.
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