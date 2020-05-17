На сегодня установлена цена на банковские металлы

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото — 1 471.2148 грн;

Серебро — 13.3059 грн;

Платина — 656.3806 грн;

Палладий — 1 557.8909 грн.

По сравнению с 16 мая курс всех металлов не изменился.

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