На сьогодні 130 військовослужбовців ЗСУ знаходяться на самоізоляції через коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На сьогодні 130 військовослужбовців ЗСУ знаходяться вдома на самоізоляції, водночас, у жодного бійця не підтверджено лабораторно наявність коронавірусу. Про це повідомив начальник штабу — заступник командувача Медичних сил, полковник медичної служби Андрій Галушка, передає УНН із посиланням на АрміяInform.
"Нині на самоізоляції вдома знаходяться 130 військовослужбовців. Це особи, які повернулися в Україну з-за кордону або контактували з людьми, які тепер проходять обсервацію", - сказав заступник командувача.
Зазначається, що наразі всі медичні установи Збройних Сил працюють в режимі надання лише невідкладної допомоги, всі планові оперативні втручання тимчасово призупинені. Завантаження госпітальної ланки становить менше 50%. Значна частина терапевтичних відділень перепрофільована в інфекційні, а в кожній військовій частині створюються медичні ізолятори.
Як повідомлялося в УНН, раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих території України розповіли про перший тиждень карантинних заходів на лінії розмежування з ОРДЛО через поширення пандемії COVID-19.