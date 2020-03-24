На сегодня 130 военнослужащих ВСУ находятся на самоизоляции из-за коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. На сегодня 130 военнослужащих ВСУ находятся дома на самоизоляции, одновременно, у ни одного бойца не подтверждено лабораторно наличие коронавируса. Об этом сообщил начальник штаба - заместитель командующего Медицинских сил, полковник медицинской службы Андрей Галушка, передает УНН со ссылкой на АрмияInform.
"Сейчас на самоизоляции дома находятся 130 военнослужащих. Это лица, которые вернулись в Украину из-за границы или контактировали с людьми, которые теперь проходят обсервацию", - сказал заместитель командующего.
Отмечается, что в настоящее время все медицинские учреждения Вооруженных Сил работают в режиме предоставления только неотложной помощи, все плановые оперативные вмешательства временно приостановлены. Загрузка госпитального звена составляет менее 50%. Значительная часть терапевтических отделений перепрофилирована в инфекционные, а в каждой воинской части создаются медицинские изоляторы.
Как сообщалось в УНН, ранее в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины рассказали о первой неделе карантинных мероприятий на линии разграничения с ОРДЛО из-за распространения пандемии COVID-19.