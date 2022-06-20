На сході України загарбники несуть втрати до 70% від роти - зізнання полоненого
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Полонений уродженець Луганська, якого мобілізували на війну з лав «народної міліції лнр», розповів, що окупанти зазнають величезних втрат у боях на сході України. Відео зізнання оприлюднила СБУ, передає УНН.
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Зокрема, полонений згадує Рубіжне, де в боях за одну вулицю полягло 70% від його роти. А взяти її окупанти не могли майже місяць. При тому, що на східній ділянці фронту ворог має чисельну перевагу щонайменше у 20 разів.
«Вулицю леніна (зараз Володимирська – прим.) ми проходили в цілому тижні 3, а може навіть 4. За цей час були великі руйнування, великі втрати… від роти процентів 70», – зізнається полонений.
Втрати росіяни поповнювали мобілізованими новобранцями. І з Рубіжного «підкріплену» таким чином бригаду відправили на Сєвєродонецьк. Там ЗСУ зустріли окупантів шквальним вогнем у промзоні. Це спонукало загарбників здатися, щоб принаймні зберегти життя. Наразі цей та інші полонені з незаконних збройних формувань надають свідчення слідчим СБУ.
Нагадаємо
Полонений з "лнр" пішов воювати проти України, щоб не сидіти у в'язниці за крадіжку. Раніше він був тричі засудженим до ув’язнення: двічі за пограбування і один раз за спричинення тяжких тілесних ушкоджень.