На сході України загарбники несуть втрати до 70% від роти - зізнання полоненого

Деталі

Зокрема, полонений згадує Рубіжне, де в боях за одну вулицю полягло 70% від його роти. А взяти її окупанти не могли майже місяць. При тому, що на східній ділянці фронту ворог має чисельну перевагу щонайменше у 20 разів.

«Вулицю леніна (зараз Володимирська – прим.) ми проходили в цілому тижні 3, а може навіть 4. За цей час були великі руйнування, великі втрати… від роти процентів 70», – зізнається полонений.

Втрати росіяни поповнювали мобілізованими новобранцями. І з Рубіжного «підкріплену» таким чином бригаду відправили на Сєвєродонецьк. Там ЗСУ зустріли окупантів шквальним вогнем у промзоні. Це спонукало загарбників здатися, щоб принаймні зберегти життя. Наразі цей та інші полонені з незаконних збройних формувань надають свідчення слідчим СБУ.

Нагадаємо

Полонений з "лнр" пішов воювати проти України, щоб не сидіти у в'язниці за крадіжку. Раніше він був тричі засудженим до ув’язнення: двічі за пограбування і один раз за спричинення тяжких тілесних ушкоджень.