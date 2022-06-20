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На востоке Украины захватчики несут потери до 70% от роты - признание пленного

На востоке Украины захватчики несут потери до 70% от роты - признание пленного

Киев • УНН

 • 94883 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Пленный уроженец Луганска, которого мобилизовали на войну из рядов «народной милиции лнр», рассказал, что оккупанты терпят огромные потери в боях на востоке Украины. Видео признания обнародовала СБУ, передает УНН.

Детали

В частности, пленный упоминает Рубежное, где в боях за одну улицу пало 70% от его роты. А взять ее оккупанты не могли почти месяц. При том, что на восточном участке фронта враг имеет численное преимущество не менее чем в 20 раз.

«Улицу ленина (сейчас Владимирская – прим.) мы проходили в общей сложности недели 3, а может даже 4. За это время были большие разрушения, большие потери… от роты процентов 70», – признается пленный.

Потери россияне пополняли мобилизованными новобранцами. И из Рубежного «подкрепленную» таким образом бригаду отправили на Северодонецк. Там ВСУ встретили оккупантов шквальным огнем в промзоне. Это побудило захватчиков сдаться, чтобы по крайней мере сохранить жизнь. В настоящее время этот и другие пленные из незаконных вооруженных формирований дают показания следователям СБУ.

Напомним

Пленный из "лнр" пошел воевать против Украины, чтобы не сидеть в тюрьме за кражу. Ранее он был трижды приговорен к заключению: дважды за ограбление и один раз за причинение тяжких телесных повреждений.

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