На сході України зафіксовано ворожу тактичну авіацію
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України попередили про активність ворожої тактичної авіації на сході країни, що створює загрозу застосування авіаційної зброї у прифронтових районах.
Зафіксована активність ворожої тактичної авіації на сході країни. Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
Увага!Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на сході!Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтовий областей!
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