На Сході поранили українського військового

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Внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів різних систем один український захисник отримав осколкове поранення.

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“Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника — задовільний. На дії противника наші воїни відкрили вогонь у відповідь. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Автомобіль спостережної групи Української сторони СЦКК у районі операції Об'єднаних сил потрапив під ворожий обстріл з кулемету.