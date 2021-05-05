На Сході поранили українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики поранили одного військового. Про це повідомляють в угрупуванні, пише УНН.
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Внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів різних систем один український захисник отримав осколкове поранення.
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“Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника — задовільний. На дії противника наші воїни відкрили вогонь у відповідь. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Автомобіль спостережної групи Української сторони СЦКК у районі операції Об'єднаних сил потрапив під ворожий обстріл з кулемету.