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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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На Сході поранили українського військового

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» бойовики поранили одного військового. Про це повідомляють в угрупуванні, пише УНН.

Деталі

Внаслідок ворожого обстрілу з гранатометів різних систем один український захисник отримав осколкове поранення.

Цитата

“Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника — задовільний. На дії противника наші воїни відкрили вогонь у відповідь. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Автомобіль спостережної групи Української сторони СЦКК у районі операції Об'єднаних сил потрапив під ворожий обстріл з кулемету.

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