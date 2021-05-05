На Востоке ранили украинского военного
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики ранили одного военного. Об этом сообщают в группировке, пишет УНН.
Детали
Вследствие вражеского обстрела из гранатометов различных систем один украинский защитник получил осколочное ранение.
Цитата
“Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника — удовлетворительное. На действия противника наши воины открыли огонь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины ”, - говорится в сообщении.
Напомним
Автомобиль наблюдательного группы Украинской стороны СЦКК в районе операции Объединенных сил попал под вражеский обстрел из пулемета.