На Шрі-Ланці заборонять носити одяг, що закриває обличчя
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Президент Шрі-Ланки Майтріпала Сирис підписав розпорядження про заборону носіння будь-якого предмета гардероба, який перешкоджає встановленню особистості людини по обличчю. Про це в неділю повідомляє портал News 1st, передає УНН.
Відзначається, що заборона набуде чинності в понеділок, 29 квітня. Даний крок був зроблений з метою стабілізації обстановки в країні, яка пережила серію терактів минулого тижня.
Зокрема, раніше президент Шрі-Ланки заборонив організації, підозрювані в причетності до серії терактів.
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Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці відбулася найбільша в історії країни серія терактів. В цілому в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа прогриміло вісім вибухів, в тому числі в католицьких церквах під час великодніх служб і в готелях. Раніше повідомлялося про 359 жертви, проте пізніше з'ясувалося, що ці дані були помилково завищені медиками. За останніми відомостями, в результаті терактів загинули близько 250 осіб.