На Шрі-Ланці від сильних дощів загинули 4 людини, понад 42 тис. постраждали

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За повідомленням Центру управління катастрофами Шрі-Ланки (DMC), смерті були наслідком сильної повені. Понад 200 будинків були повністю або частково пошкоджені, тоді як 175 людей, що належать до 42 постраждалих сімей, були розміщені у тимчасових притулках.

Національна організація досліджень будівель (NBRO) також видала попередження про зсув для кількох районів країни, включаючи столицю Коломбо та південь. НБРО попросила людей, які проживають у районах підвищеного ризику, переїхати в більш безпечні місця.

Військові направили рятувальні групи в декілька районів, що постраждали від повені, та врятувала кількох людей, які опинились у пастці підвищення рівня води.

Згідно з повідомленнями про погоду, потужний циклон, який утворився в Бенгальській затоці, зараз прямує до кордону між Індією та Бангладеш, несучи з собою потенціал серйозних руйнувань та потрясінь.

Нагадаємо

Щонайменше 34 людини загинули в результаті повеней, викликаних проливними дощами у ряді провінцій Афганістану.