На Шри-Ланке от сильных дождей погибли 4 человека, более 42 тыс. пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Из-за образования суперциклона в Бенгальском заливе на Шри-Ланке несколько дней бушевал сильный ветер и шли дожди. В результате непогоды погибли по меньшей мере 4 человека, более 42 тыс пострадали. О цеповидомляе УНН со ссылкой на Хinhua.
Детали
По сообщению Центра управления катастрофами Шри-Ланки (DMC), смерти были следствием сильного наводнения. Более 200 домов были полностью или частично повреждены, тогда как 175 человек, принадлежащих к 42 пострадавших семей, были размещены во временных убежищах.
Национальная организация исследований зданий (NBRO) также выдала предупреждение о смещении для нескольких районов страны, включая столицу Коломбо и юг. НБРО попросила людей, проживающих в районах повышенного риска, переехать в более безопасные места.
Военные направили спасательные группы в несколько районов, пострадавших от наводнения, и спасла нескольких человек, которые оказались в ловушке повышение уровня воды.
Согласно сообщениям о погоде, мощный циклон, образовавшийся в Бенгальском заливе, сейчас направляется к границе между Индией и Бангладеш, неся с собой потенциал серьезных разрушений и потрясений.
Напомним
По меньшей мере 34 человека погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями в ряде провинций Афганистана.