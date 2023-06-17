На шахті в Павлограді стався вибух, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. На шахті у Павлограді Дніпропетровської області стався вибух. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.
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Вночі на вугільній шахті у Павлограді, де перебувало майже 200 працівників, стався вибух метану. Троє працівників травмовані, вони доставлені до лікарні. Інших шахтарів вивели на поверхню. Причини надзвичайної події з’ясовуються.
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Кілька днів тому внаслідок удару ворога по Дніпропетровській області було знеструмлено три шахти.