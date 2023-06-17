На шахте в Павлограде произошел взрыв, есть пострадавшие

Детали

Ночью на угольной шахте в Павлограде, где находилось почти 200 работников, произошел взрыв метана. Трое работников травмированы, они доставлены в больницу. Других шахтеров вывели на поверхность. Причины чрезвычайного происшествия выясняются.

Добавим

Несколько дней назад в результате удара врага по Днепропетровской области были обесточены три шахты.



