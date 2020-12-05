На шахті в Китаї сталася аварія, загинули 18 осіб

"Вісімнадцять людей загинули і одна людина, що вижила була врятована в результаті аварії через надмірне підвищення рівня окису вуглецю у вугільній шахті на південному заході Китаю", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що аварія сталася близько 17:00 в п'ятницю на закритій шахті Дяошуйдун в районі Юнчуань, коли робітники демонтували обладнання в кар'єрі. В результаті аварії під землею опинилися 24 робітників.

"Рятувальна операція триває, причина аварії з'ясовується", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, на шахті в Кривому Розі стався обвал в результаті чого постраждали двоє гірників. Зараз вони знаходяться в лікарні. За фактом події правоохоронці відкрили виробництво.