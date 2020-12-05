На шахті в Китаї сталася аварія, загинули 18 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Китаї на шахті сталася аварія, в результаті 18 людей загинули і одна людина була врятована. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Сіньхуа.
"Вісімнадцять людей загинули і одна людина, що вижила була врятована в результаті аварії через надмірне підвищення рівня окису вуглецю у вугільній шахті на південному заході Китаю", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що аварія сталася близько 17:00 в п'ятницю на закритій шахті Дяошуйдун в районі Юнчуань, коли робітники демонтували обладнання в кар'єрі. В результаті аварії під землею опинилися 24 робітників.
"Рятувальна операція триває, причина аварії з'ясовується", - додали в повідомленні.
Нагадаємо, на шахті в Кривому Розі стався обвал в результаті чого постраждали двоє гірників. Зараз вони знаходяться в лікарні. За фактом події правоохоронці відкрили виробництво.