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На шахте в Китае произошла авария, погибли 18 человек

На шахте в Китае произошла авария, погибли 18 человек

Киев  •  УНН

 • 14744 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Китае на шахте произошла авария, в результате 18 человек погибли и один человек был спасен. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Синьхуа.

“Восемнадцать человек погибли и один выживший был спасен в результате аварии, произошедшей из-за чрезмерного уровня окиси углерода в угольной шахте на юго-западе Китая”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла около 17:00 в пятницу на закрытой шахте Дяошуйдун в районе Юнчуань, когда рабочие демонтировали оборудование в карьере. В результате аварии под землей оказались 24 рабочих.

“Спасательная операция продолжается, причина аварии выясняется”, — добавили в сообщении.

Напомним, на шахте в Кривом Роге произошел обвал в результате чего пострадали два горняка. Сейчас они находятся в больнице. По факту происшествия правоохранители открыли производство.

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