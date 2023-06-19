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На семи пляжах Києва здійснять підсипання нового піску вартістю понад 6,5 млн грн

Київ • УНН

 • 1335547 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. На семи пляжах столиці здійснять підсипання піску відповідно до санітарних норм, зокрема через наслідки повені. Про це повідомляє КМДА у Telegram, пише УНН.

На семи пляжах Києва здійснять підсипання нового піску вартістю понад 6,5 млн грн

Цитата

"У 2023 році працівники КП "Плесо" виконають підсипання піску на території пляжів "Центральний", "Веселка", "Передмістна Слобідка", "Тельбін", "Пуща-Водиця", "Троєщина" та "Райдуга", - йдеться у повідомленні.

У КМДА пояснили, що для відновлення природного шару піщаного покриву у Києві необхідне підсипання піску. Це стає необхідним у зв'язку з підтопленням заплав річок та прирічкових територій, що стало наслідком весняного водопілля цього року. Ці підтоплення призвели до погіршення санітарно-гігієнічного стану територій та розмивання пляжних зон.

"Для виконання робіт із підсипання пляжних територій 14 червня поточного року КП "Плесо" оголосило про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю: "Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги (Послуги з підсипки піску і планування пляжної території)", очікуваною вартістю 6 535 000 грн з ПДВ", - додали у КМДА.

В результаті підтоплень та впливу вітрової ерозії на низку пляжів, поверхня піщаного покриву постраждала, що може спричинити пошкодження кореневої системи дерев та зелених насаджень, а надалі – загибель рослинності та погіршення екологічного стану в цілому. З метою запобігти цим наслідкам та відновити природний шар піщаного покриву, проводяться роботи з санітарного підсипання піску, додали в КМДА.

Нагадаємо

У столиці не планують відкривати пляжний сезон, киянам та гостям міста рекомендують утриматись від відвідування пляжів.

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