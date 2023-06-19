На семи пляжах Києва здійснять підсипання нового піску вартістю понад 6,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. На семи пляжах столиці здійснять підсипання піску відповідно до санітарних норм, зокрема через наслідки повені. Про це повідомляє КМДА у Telegram, пише УНН.
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"У 2023 році працівники КП "Плесо" виконають підсипання піску на території пляжів "Центральний", "Веселка", "Передмістна Слобідка", "Тельбін", "Пуща-Водиця", "Троєщина" та "Райдуга", - йдеться у повідомленні.
У КМДА пояснили, що для відновлення природного шару піщаного покриву у Києві необхідне підсипання піску. Це стає необхідним у зв'язку з підтопленням заплав річок та прирічкових територій, що стало наслідком весняного водопілля цього року. Ці підтоплення призвели до погіршення санітарно-гігієнічного стану територій та розмивання пляжних зон.
"Для виконання робіт із підсипання пляжних територій 14 червня поточного року КП "Плесо" оголосило про проведення процедури відкритих торгів на закупівлю: "Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги (Послуги з підсипки піску і планування пляжної території)", очікуваною вартістю 6 535 000 грн з ПДВ", - додали у КМДА.
В результаті підтоплень та впливу вітрової ерозії на низку пляжів, поверхня піщаного покриву постраждала, що може спричинити пошкодження кореневої системи дерев та зелених насаджень, а надалі – загибель рослинності та погіршення екологічного стану в цілому. З метою запобігти цим наслідкам та відновити природний шар піщаного покриву, проводяться роботи з санітарного підсипання піску, додали в КМДА.
Нагадаємо
У столиці не планують відкривати пляжний сезон, киянам та гостям міста рекомендують утриматись від відвідування пляжів.
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