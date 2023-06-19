На семи пляжах Киева осуществят подсыпку нового песка стоимостью более 6,5 млн грн

Цитата

"В 2023 году работники КП "Плесо" выполнят подсыпку песка на территории пляжей "Центральный", "Радуга", "Предместная Слободка", "Тельбин", "Пуща-Водица", "Троещина" и "Радуга", - говорится в сообщении.

В КГГА объяснили, что для восстановления естественного слоя песчаного покрова в Киеве необходима подсыпка песка. Это становится необходимым в связи с подтоплением пойм рек и приречных территорий, что стало следствием весеннего половодья этого года. Эти подтопления привели к ухудшению санитарно-гигиенического состояния территорий и размыванию пляжных зон.

"Для выполнения работ по подсыпке пляжных территорий 14 июня текущего года КП "Плесо" объявило о проведении процедуры открытых торгов на закупку: "Архитектурные, инженерные и геодезические услуги (Услуги по подсыпке песка и планирования пляжной территории)", ожидаемой стоимостью 6 535 000 грн с НДС", - добавили в КГГА.

В результате подтоплений и воздействия ветровой эрозии на ряд пляжей, поверхность песчаного покрова пострадала, что может привести к повреждению корневой системы деревьев и зеленых насаждений, а в дальнейшем – гибель растительности и ухудшение экологического состояния в целом. С целью предотвратить эти последствия и восстановить естественный слой песчаного покрова, проводятся работы по санитарной подсыпке песка, добавили в КГГА.

Напомним

В столице не планируют открывать пляжный сезон, киевлянам и гостям города рекомендуют воздержаться от посещения пляжей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе запретили купаться на городских пляжах