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У Києві не планують відкривати пляжний сезон

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. У столиці не планують відкривати пляжний сезон, киянам та гостям міста рекомендують утриматись від відвідування пляжів, передає УНН із посиланням на КМДА.

Деталі

Громадянам радять поки утриматись від відвідувань пляжів та зон відпочинку, оскільки відсутні укриття і сховища. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Як зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, на тлі постійних атак ворога на столицю киянам і гостям міста наполегливо радять поки не відвідувати пляжі.

Додамо

На пляжах та зонах відпочинку захисні споруди не передбачені. Під час повітряної тривоги слід неухильно дотримуватись вимог безпеки та перебувати в укриттях.

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