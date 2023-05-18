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В Киеве не планируют открывать пляжный сезон

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. В столице не планируют открывать пляжный сезон, киевлянам и гостям города рекомендуют воздержаться от посещения пляжей, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Гражданам советуют пока воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха, поскольку отсутствуют укрытия и убежища. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева.

Как отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, на фоне постоянных атак врага на столицу киевлянам и гостям города настоятельно советуют пока не посещать пляжи.

Добавим

На пляжах и зонах отдыха защитные сооружения не предусмотрены. Во время воздушной тревоги следует неукоснительно соблюдать требования безопасности и находиться в укрытиях.

Украинские Национальные Новости

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