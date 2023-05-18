В Киеве не планируют открывать пляжный сезон
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В столице не планируют открывать пляжный сезон, киевлянам и гостям города рекомендуют воздержаться от посещения пляжей, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Гражданам советуют пока воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха, поскольку отсутствуют укрытия и убежища. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева.
Как отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, на фоне постоянных атак врага на столицу киевлянам и гостям города настоятельно советуют пока не посещать пляжи.
Добавим
На пляжах и зонах отдыха защитные сооружения не предусмотрены. Во время воздушной тревоги следует неукоснительно соблюдать требования безопасности и находиться в укрытиях.