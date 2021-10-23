На саміті ЄС засудили інструменталізацію мігрантів режимом Лукашенка

Цитата

“Європейська рада не потерпить ніяких спроб з боку третіх країн використовувати мігрантів як інструмент для політичних цілей”, — сказано в підсумковій резолюції.

Крім того, канцлер ФРН Ангела Меркель, для якої цей саміт став останнім, звинуватила Лукашенко в державній торгівлі людьми. Як відповідь ЄС готує нові санкції щодо режиму в Мінську.