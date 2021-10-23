На саміті ЄС засудили інструменталізацію мігрантів режимом Лукашенка

Міграційна криза
На цьому тижні на польсько-білоруському кордоні був виявлений мертвим ще один мігрант. За даними УВКБ, це вже восьмий подібний випадок. З серпня тисячі мігрантів переважно з Близького Сходу і з Африки намагаються проникнути через територію Білорусі до Польщі, Латвії або Литви.
Євросоюз звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в тому, що він навмисно провокує міграційну кризу, організувавши переправлення тисяч нелегальних мігрантів до кордонів ЄС в помсту за санкції, які Європа ввела проти його режиму. Польща розмістила на кордоні з Білоруссю 6 тисяч солдатів і ввела режим НС, в результаті якого журналісти і гуманітарні організації були позбавлені доступу до мігрантів в прикордонному регіоні.