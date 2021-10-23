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На саміті ЄС засудили інструменталізацію мігрантів режимом Лукашенка

Київ • УНН

 • 15739 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На минулому саміті Євросоюзу, що завершився в п'ятницю, 22 жовтня, попри на розбіжності в загальних оцінках міграційної ситуації, всі учасники зійшлися в оцінці так званих "гібридних атак", організованих режимом Олександра Лукашенка. Про це повідомило російськомовне німецьке видання DW, передає УНН.

На саміті ЄС засудили інструменталізацію мігрантів режимом Лукашенка

Цитата

“Європейська рада не потерпить ніяких спроб з боку третіх країн використовувати мігрантів як інструмент для політичних цілей”, — сказано в підсумковій резолюції.

Крім того, канцлер ФРН Ангела Меркель, для якої цей саміт став останнім, звинуватила Лукашенко в державній торгівлі людьми. Як відповідь ЄС готує нові санкції щодо режиму в Мінську.

Міграційна криза

На цьому тижні на польсько-білоруському кордоні був виявлений мертвим ще один мігрант. За даними УВКБ, це вже восьмий подібний випадок. З серпня тисячі мігрантів переважно з Близького Сходу і з Африки намагаються проникнути через територію Білорусі до Польщі, Латвії або Литви.

Євросоюз звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в тому, що він навмисно провокує міграційну кризу, організувавши переправлення тисяч нелегальних мігрантів до кордонів ЄС в помсту за санкції, які Європа ввела проти його режиму. Польща розмістила на кордоні з Білоруссю 6 тисяч солдатів і ввела режим НС, в результаті якого журналісти і гуманітарні організації були позбавлені доступу до мігрантів в прикордонному регіоні.

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