На саммите ЕС осудили инструментализацию мигрантов режимом Лукашенко

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“Европейский совет не потерпит никаких попыток со стороны третьих стран использовать мигрантов в качестве инструмента для политических целей”, — говорится в итоговой резолюции.

Кроме того, канцлер ФРГ Ангела Меркель, для которой этот саммит стал последним, обвинила Лукашенко в государственной торговле людьми. Как ответ ЕС готовит новые санкции в отношении режима в Минске.

Миграционный кризис

На этой неделе на польско-белорусской границе был обнаружен мертвым еще один мигрант. По данным УВКБ, это уже восьмой подобный случай. С августа тысячи мигрантов преимущественно из Ближнего Востока и из Африки пытаются проникнуть через территорию Беларуси в Польшу, Латвию или Литву.

Евросоюз обвиняет белорусского правителя Александра Лукашенко в том, что он намеренно провоцирует миграционную кризис, организовав переправки тысяч нелегальных мигрантов к границам ЕС в отместку за санкции, которые Европа ввела против его режима. Польша разместила на границе с Беларусью 6000 солдат и ввели режим ЧС, в результате которого журналисты и гуманитарные организации были лишены доступа к мигрантам в пограничном регионе.