На розвиток сільської медицини спрямують 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У регіони спрямують субвенцію на розвиток сільської медицини розміром в 1 млрд грн. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубко.
“Уряд схвалив рішення щодо спрямування у регіони субвенції на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. Розмір субвенції — 1 млрд грн. Кошти направлять на розбудову інфраструктури первинної медичної допомоги, зокрема й закупівлю необхідного медичного обладнання”, — розповів Зубко, коментуючи прийняття відповідної постанови.
Субвенцію розподілять між областями пропорційно чисельності сільського населення, яке проживає у відповідному регіоні. Субвенція також передбачає співфінансування проектів з місцевих бюджетів у розмірі 10%.
Зазначається, що загалом, субвенція на розвиток медицини у сільській місцевості складає 5 млрд грн. Із яких 4 млрд грн спрямували на розбудову інфраструктури первинної медичної допомоги на селі в грудні 2017 року.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко поставив завдання, щоб до кінця року в Україні було відкрито близько 500 нових сільських амбулаторій.