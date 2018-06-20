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На розвиток сільської медицини спрямують 1 млрд грн

На розвиток сільської медицини спрямують 1 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. У регіони спрямують субвенцію на розвиток сільської медицини розміром в 1 млрд грн. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передає УНН з посиланням на прес-службу віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубко.

“Уряд схвалив рішення щодо спрямування у регіони субвенції на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості. Розмір субвенції — 1 млрд грн. Кошти направлять на розбудову інфраструктури первинної медичної допомоги, зокрема й закупівлю необхідного медичного обладнання”, — розповів Зубко, коментуючи прийняття відповідної постанови.

Субвенцію розподілять між областями пропорційно чисельності сільського населення, яке проживає у відповідному регіоні. Субвенція також передбачає співфінансування проектів з місцевих бюджетів у розмірі 10%.

Зазначається, що загалом, субвенція на розвиток медицини у сільській місцевості складає 5 млрд грн. Із яких 4 млрд грн спрямували на розбудову інфраструктури первинної медичної допомоги на селі в грудні 2017 року.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко поставив завдання, щоб до кінця року в Україні було відкрито близько 500 нових сільських амбулаторій.

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