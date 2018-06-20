На развитие сельской медицины направят 1 млрд грн

“Правительство приняло решение о направлении в регионы субвенции на развитие системы здравоохранения в сельской местности. Размер субвенции — 1 млрд грн. Средства направят на развитие инфраструктуры первичной медицинской помощи, в том числе и закупку необходимого медицинского оборудования”, - рассказал Зубко, комментируя принятие соответствующего постановления.

Субвенцию распределят между областями пропорционально численности сельского населения, проживающего в соответствующем регионе. Субвенция также предусматривает софинансирование проектов из местных бюджетов в размере 10%.

Отмечается, что в целом, субвенция на развитие медицины в сельской местности составляет 5 млрд грн. Из которых 4 млрд грн направили на развитие инфраструктуры первичной медицинской помощи на селе в декабре 2017 года.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поставил задачу, чтобы до конца года в Украине было открыто около 500 новых сельских амбулаторий.