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На развитие сельской медицины направят 1 млрд грн

На развитие сельской медицины направят 1 млрд грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. В регионы направят субвенцию на развитие сельской медицины размером в 1 млрд грн. Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу вице-премьер-министра Геннадия Зубко.

“Правительство приняло решение о направлении в регионы субвенции на развитие системы здравоохранения в сельской местности. Размер субвенции — 1 млрд грн. Средства направят на развитие инфраструктуры первичной медицинской помощи, в том числе и закупку необходимого медицинского оборудования”, - рассказал Зубко, комментируя принятие соответствующего постановления.

Субвенцию распределят между областями пропорционально численности сельского населения, проживающего в соответствующем регионе. Субвенция также предусматривает софинансирование проектов из местных бюджетов в размере 10%.

Отмечается, что в целом, субвенция на развитие медицины в сельской местности составляет 5 млрд грн. Из которых 4 млрд грн направили на развитие инфраструктуры первичной медицинской помощи на селе в декабре 2017 года.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко поставил задачу, чтобы до конца года в Украине было открыто около 500 новых сельских амбулаторий.

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