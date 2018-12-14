На розслідування спецпрокурора Мюллера з квітня по вересень витратили 4,6 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Розслідування втручання РФ у американські президентські вибори в 2016 році, яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер, обійшлося з квітня по вересень 2018 року в 4,6 млн доларів. Про це йдеться в звіті спецпрокурора Мін’юсту США, опублікованому в п’ятницю, інформує УНН з посиланням на телеканал ABC.
У доповіді наголошується, що з цих коштів 2,9 млн доларів пішли на зарплату співробітників, в тому числі мін'юсту США, 580 тисяч доларів витрачені на різні поїздки, а також супутні витрати. Як зазначає телеканал ABC, за 16 місяців з початку розслідування, згідно з офіційними даними, американська влада витратила понад 25 млн доларів.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив про те, що розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо втручання РФ у американські вибори 2016 року обійшлося платникам податків у більш ніж 30 млн доларів, проте так і не виявило фактів будь-якої змови Трампа і його помічника з офіційними особами РФ.
Як повідомляв УНН, Трамп упевнений, що людей з його оточення змушували дати неправдиві свідчення.