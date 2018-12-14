На расследование спецпрокурора Мюллера с апреля по сентябрь потратили 4,6 млн долларов

В докладе отмечается, что из этих средств 2,9 млн долларов ушли на зарплату сотрудников, в том числе минюста США, 580 тысяч долларов потрачены на различные поездки, а также сопутствующие расходы. Как отмечает телеканал ABC, за 16 месяцев с начала расследования, согласно официальным данным, американские власти потратили более 25 млн долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно вмешательства РФ в американские выборы 2016 года обошлось налогоплательщикам в более чем 30 млн долларов, однако так и не выявило фактов какого-либо сговора Трампа и его помощника с официальными лицами РФ.

Как сообщал УНН, Трамп уверен, что людей из его окружения заставляли дать ложные показания.