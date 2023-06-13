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На різних ділянках є рух уперед: Зеленський про наступальні дії України

Київ • УНН

 • 1785158 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. На різних ділянках фронту, зокрема Бахмутського напрямку, є рух вперед українських захисників. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні, пише УНН.

На різних ділянках є рух уперед: Зеленський про наступальні дії України

Цитата

"І обов’язково – наші воїни, наші герої. Дякую вам усім, хто зараз у бою, хто захищає й просуває вперед наші позиції.

Приміром, Бахмутський напрямок – а це, зокрема, воїни 80-ї окремої бригади ДШВ… На різних ділянках є рух уперед. Я дякую вам! Дякую за надзвичайну хоробрість!", - сказав Глава держави.

Деталі

Зеленський наголосив, що в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупантів, підрозділи ОСУВ "Таврія" просуваються вперед.

"Підрозділи ОСУВ "Таврія" – в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупантів є рух уперед! Дякую, воїни! Дякую за кожен крок і за кожен метр української землі, яка звільняється від російського зла.

Морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад, 110-та окрема механізована бригада, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, десантники нашої крутої "Сімдесятдевʼятки", артилеристи 55-ї окремої бригади "Запорізька Січ". Дякую всім вам! Дякую за міцність!", - підкреслив Президент.

Нагадаємо

Заступниця голови Міноборони Ганна Маляр повідомила, що у Сил оборони за 12 червня є просування на трьох напрямках, місцями на Бердянському напрямку - до кілометра, на трьох напрямках тривають бої.

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