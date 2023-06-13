На разных участках есть движение вперед: Зеленский о наступательных действиях Украины

Цитата

"И обязательно – наши воины, наши герои. Спасибо вам всем, кто сейчас в бою, кто защищает и продвигает вперед наши позиции.

Например, Бахмутское направление – а это, в частности, воины 80-й отдельной бригады ДШВ… На разных участках есть движение вперед. Я благодарю вас! Спасибо за чрезвычайную храбрость!", - сказал Глава государства.

Детали

Зеленский отметил, что в условиях чрезвычайно жестоких боев, в условиях авиационного и артиллерийского превосходства оккупантов, подразделения ОСУВ "Таврия" продвигаются вперед.

"Подразделения ОСУВ "Таврия" – в условиях чрезвычайно жестоких боев, в условиях авиационного и артиллерийского превосходства оккупантов есть движение вперед! Спасибо, воины! Спасибо за каждый шаг и за каждый метр украинской земли, которая освобождается от российского зла.

Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад, 110-я отдельная механизированная бригада, 128-я отдельная горно-штурмовая бригада, десантники нашей крутой "Семьдесятдевятки", артиллеристы 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь". Спасибо всем вам! Спасибо за прочность!", - подчеркнул Президент.

Напомним

Замглавы Минобороны Анна Маляр сообщила, что у Сил обороны за 12 июня есть продвижение на трех направлениях, местами на Бердянском направлении - до километра, на трех направлениях продолжаются бои.